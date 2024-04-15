Глава Следкома призвал ужесточить наказание за распространение видео и фото жестоких преступлений

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин призвал «как можно скорее» ужесточить уголовную ответственность за публичную демонстрацию преступлений в интернете и СМИ, совершенных с особой жестокостью, – сообщает во вторник, 16 апреля, «Комсомольская правда».