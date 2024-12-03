В Туле на улице Металлургов пешеход попал под машину

Авария произошла в 7:30 утра, 3 декабря, на улице Металлургов в Туле. По информации региональной Госавтоинспекции, водитель на автомобиле "Шевроле" наехал на мужчину-пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.
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