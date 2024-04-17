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Какие страны отменяют концерты Манижи после ее высказываний о жалости к виновникам трагедии в “Крокусе”

Какие страны отменяют концерты Манижи после ее высказываний о жалости к виновникам трагедии в “Крокусе”

Певица МанижаПопулярную певицу Манижу (полное имя — Манижа Сангин) больше не приглашают на большие сцены, стадионы и фестивали в России после того, как она выразила свою поддержку террористам, совершившим атаку на «Крокус Сити Холл».

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ИГ
Ирина Галивец
Пусть возвращается в свой кишлак! Заработки в России закончились!
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