Какие страны отменяют концерты Манижи после ее высказываний о жалости к виновникам трагедии в “Крокусе”

Певица МанижаПопулярную певицу Манижу (полное имя — Манижа Сангин) больше не приглашают на большие сцены, стадионы и фестивали в России после того, как она выразила свою поддержку террористам, совершившим атаку на «Крокус Сити Холл».
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