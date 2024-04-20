В Кемерове перевозчиков наказали за срыв вечерних маршрутов

В Кемерове не выполнивших вечерние маршруты перевозчиков привлекли к ответственности.A42 со ссылкой на администрацию города сообщает, что местный житель жаловался на отсутствие транспорта на остановке «Площадь Волкова».
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