Крошечный мультитул размером с ноготь, который выполняет не меньше 10 функций

Самый маленький универсальный инструмент. Есть много интересных универсальных инструментов. Одни из них делают упор на функциональность, другие на надежность, третьи выбирают в качестве главной особенности компактность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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