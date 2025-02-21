Подоляк: Киев хочет на уровне президентов подписать соглашение с США по ресурсам

Соглашение о редкоземельных ресурсах между Украиной и США нужно подписывать на уровне глав государств, документ должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии