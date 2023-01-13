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Ученые обнародовали единую теорию формирования скалистых планет

Ученые обнародовали единую теорию формирования скалистых планет

Новая теория о том, как формируются скалистые планеты, может объяснить происхождение так называемых «суперземель» — класса экзопланет, в несколько раз более массивных, чем Земля, которые являются самым распространенным типом планет в галактике, сообщает «phys.

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