Ученые обнародовали единую теорию формирования скалистых планет

Новая теория о том, как формируются скалистые планеты, может объяснить происхождение так называемых «суперземель» — класса экзопланет, в несколько раз более массивных, чем Земля, которые являются самым распространенным типом планет в галактике, сообщает «phys.
Популярные статьи
- Кадыров: для диверсионно-разведывательных групп Украины нет ничего страшнее, чем нарваться на бойцов чеченских спецподразделений
- Минобороны разъяснило роль ЧВК «Вагнер» во взятии Соледара
- Кадыров: прибывшие в Запорожскую область бойцы «Ахмата» намерены сражаться «с натовскими наемниками и украинскими нацистами»
Свежие комментарии