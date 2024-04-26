Акции «Сбера» не показывают выраженной динамики после публикации отчета

Российский рынок открыл торги в пятницу, 26 апреля, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в плюсе на 0,25%, до 3448,31 пункта, индекс РТС снижается на 0,23%, до 1181,42 пункта.