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Акции «Сбера» не показывают выраженной динамики после публикации отчета

Акции «Сбера» не показывают выраженной динамики после публикации отчета

Российский рынок открыл торги в пятницу, 26 апреля, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в плюсе на 0,25%, до 3448,31 пункта, индекс РТС снижается на 0,23%, до 1181,42 пункта.

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