За прошедшие дежурные сутки в регионе зарегистрировано одно сообщение о ДТП с пострадавшим

В дежурную часть ОБ ДПС Госавтоинспекции Ивановской области в 20-15 из травмпункта г. Иваново поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 58-летняя женщина, которая пояснила, что в 10-30 на улице 4-я Деревенская города Иваново на нее был совершен наезд неустановленным автомобилем.