Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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За Михаилом Шатским охотились давно и просчитали все его шаги. Не исключаю, что он был целью сразу нескольких сторон — и ГУР, и НАТО"

За Михаилом Шатским охотились давно и просчитали все его шаги. Не исключаю, что он был целью сразу нескольких сторон — и ГУР, и НАТО"

Из статьи Ирины Мишиной: "В подмосковных Котельниках найден застреленным заместитель генерального конструктора ОКБ «Марс» Михаил Шатский, который занимался модернизацией российских крылатых ракет и дронов.

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