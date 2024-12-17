За Михаилом Шатским охотились давно и просчитали все его шаги. Не исключаю, что он был целью сразу нескольких сторон — и ГУР, и НАТО"

Из статьи Ирины Мишиной: "В подмосковных Котельниках найден застреленным заместитель генерального конструктора ОКБ «Марс» Михаил Шатский, который занимался модернизацией российских крылатых ракет и дронов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии