Определена судьба смоленского стадиона «Спартак»

Губернатор Смоленской области: «Все это значит, что мы возрождаем в нашем регионе не только хоккейную, но и футбольную жизнь» Стадион «Спартак» в результате договора между региональным правительством и владельцами вернулся в собственность области.
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