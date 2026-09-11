Геологи КамГУ выявили в Индии двухслойные магматические включения в гранитах массива Миллием

Ученые Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга совместно с исследователями Северо-Восточного университета Хилл (Индия) выявили в гранитах горного массива Миллием уникальные двухслойные магматические включения, сформировавшиеся в результате взаимодействия двух магм около 520–460 миллионов лет назад.
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