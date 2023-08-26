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Убившего Усаму Бен Ладена морпеха арестовали за пьяную драку

Бывший солдат морской пехоты США Роберт О’Нил, убивший лидера запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ Усаму бен Ладена, был задержан в Техасе (США) по обвинению в драке в состоянии алкогольного опьянения, сообщает газета New York Post.

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