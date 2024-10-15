Сергей Безруков передал барнаульскому "Зазеркалью" привет

Актер пожелал театралам и театру "всего самого хорошего" Главный режиссер краевого театра кукол "Сказка" Дмитрий Шишанов проходит обучение под руководством Сергея Безрукова в Москве, сообщают "Вести Алтай".
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