«Немного фото с прошлого октября»: в сети появились новые закадровые фото RM из BTS со съемок клипа на новый трек

Осталось ждать девять дней до выхода второго сольного альбома нашего лидера BTS RM. Right Place, Wrong Person обещает нам 11 треков, каждый из которых будет передавать определённую эмоцию, испытываемую человеком в определенный момент времени.
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