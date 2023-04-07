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На северо-востоке столицы полицейскими пресечено нелегальное производство моторного масла и бытовой химии

На северо-востоке столицы полицейскими пресечено нелегальное производство моторного масла и бытовой химии

"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве при участии ФСБ России и Росгвардии пресечена деятельность нескольких цехов, в которых осуществлялось производство бытовой химии и моторного масла.

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