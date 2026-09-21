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Маскируются под безобидную еду: какие продукты могут провоцировать воспаления

Маскируются под безобидную еду: какие продукты могут провоцировать воспаления

Питание влияет на работу организма гораздо сильнее, чем кажется. Некоторые продукты при регулярном употреблении могут поддерживать процессы, связанные с воспалительными реакциями, особенно если в рационе много сахара, переработанной пищи и недостаточно полезных веществ.

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