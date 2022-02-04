Меняющие взгляды: история женской уличной фотографии — в картинках

На протяжении 20-го века уличная фотография оказывалась более гостеприимной для женщин, чем другие виды искусства, и была вознаграждена взрывом смелых, проницательных и радикальных проектов.
Популярные статьи
- Старик вырастил крысенка – но и представить не мог, что его питомец вскоре сослужит ему отличную службу
- Молодой гаишник остановил катафалк на дороге и приказал открыть гроб для проверки. От увиденного младший лейтенант чуть не поседел …
- Видео: Турист заметил в лесу странный камень, который раздувался и кричал
Свежие комментарии