НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

«Барса» выплатит «Лас-Пальмасу» еще 5 млн евро бонуса за Педри – за 100 матчей, в которых у него 45+ минут

«Барса» выплатит «Лас-Пальмасу» еще 5 млн евро бонуса за Педри – за 100 матчей, в которых у него 45+ минут

В сентябре 2019-го каталонский клуб объявил, что договорился с «Лас-Пальмасом» о переходе полузащитника в июле 2020-го.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх