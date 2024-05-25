Штаты в ярости: Европа выбрала Китай

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ 2 дня назад 7,7K прочитали Сергей Савчук До выборов в Соединенных Штатах еще достаточно далеко, и даже самые отчаянные политологи опасаются делать прямые и однозначные прогнозы относительно их результатов, а Вашингтон уже в шаге от развязывания глобальной войны.