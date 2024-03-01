Рост чистой энергетики в 2023 году не сделал мир чище — выбросы парниковых газ...

Рост чистой энергетики в 2023 году не сделал мир чище — выбросы парниковых газов установили рекордСогласно годовому отчёту Международного энергетического агентства (IEA), в 2023 году выбросы парниковых газов достигли рекордно высокого уровня, несмотря на подъём чистой энергетики.