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Найдено тело экс-«Мисс Кузбасс» в лесу: супруг дал показания

Найдено тело экс-«Мисс Кузбасс» в лесу: супруг дал показания

Найдено тело «Мисс-Кузбасс-2010» Ксении Поповой, убитой предположительно ее мужем. Как стало известно «МК», труп Поповой был обнаружен сегодня в ходе оперативно-следственных мероприятий на территории Новой Москвы, в лесу.

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