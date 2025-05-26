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Царьград

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Над Россией пролетело НЛО: Русские пилоты рассказали об увиденном

Над Россией пролетело НЛО: Русские пилоты рассказали об увиденном

Aviaincident: Русские пилоты на рейсе Петербург — Москва увидели НЛО.Вечером 24 мая пилоты рейса Санкт-Петербург-Москва заметили в небе неопознанный белый объект.

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