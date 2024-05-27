«Железный Феликс»: за что Сталин ненавидел Дзержинского

Основатель и руководитель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликс Эдмундович Дзержинский, за которым закрепилось прозвище «Железный Феликс», положив свою жизнь на алтарь революции, за 48 лет земного пути, для одних стал образцом для подражания, а для других объектом ненависти.