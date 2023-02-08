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Из-за снегопада дорожники Калмыкии организовали круглосуточное дежурство

Из-за снегопада дорожники Калмыкии организовали круглосуточное дежурство

Круглосуточное дежурство на автомобильных дорогах регионального значения организовано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия (РК) и дорожными подрядными организациями в связи с ухудшением погодных условий.

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