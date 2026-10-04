Бразильцы продолжают активно голосовать на выборах президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Гадалин/. Граждане Бразилии продолжают выстраиваться в очереди у избирательных участков, чтобы отдать свои голоса на всеобщих выборах.
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