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ТАСС

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Бразильцы продолжают активно голосовать на выборах президента

Бразильцы продолжают активно голосовать на выборах президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Гадалин/. Граждане Бразилии продолжают выстраиваться в очереди у избирательных участков, чтобы отдать свои голоса на всеобщих выборах.

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