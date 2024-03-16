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Несекретные материалы

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RS: желание Москвы положить конец конфликту на Украине нужно проверить практически

RS: желание Москвы положить конец конфликту на Украине нужно проверить практически

На днях российский лидер Владимир Путин выступил с интервью, в котором он еще раз ясно дал понять, что, несмотря на настойчивые голоса сторонников дипломатии на Западе, он не готов вести переговоры о прекращении боевых действий на Украине, потому что Киев не является независимым и не уверен в себе.

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