Частные посредники обрекли многих россиян на доплату за купленные иномарки и порой это больше миллиона рублей

Профильные российский СМИ, в частности "Quto", сообщили, что некоторым автовладельцам сейчас поступают новые требования о доплате 300 000 - 840 000 рублей утилизационного сбора за импортные автомобили, которые были ранее ввезены в РФ по схемам "серого" импорта.