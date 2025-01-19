Частные посредники обрекли многих россиян на доплату за купленные иномарки и порой это больше миллиона рублей

Профильные российский СМИ, в частности "Quto", сообщили, что некоторым автовладельцам сейчас поступают новые требования о доплате 300 000 - 840 000 рублей утилизационного сбора за импортные автомобили, которые были ранее ввезены в РФ по схемам "серого" импорта.
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