В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в социально-значимой акции «Помоги пойти учиться»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание-дети!», и в рамках социально значимой акции «Помоги пойти учиться» сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» совместно с инспектором УУПиПДН посетили ГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» в г.