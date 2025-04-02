Тюменский депутат ГД Горячева пресекла эзотерическую крамолу в российских школах

Депутат Госдумы Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) совместно с коллегами по партии «Новые люди» добились отмены внедрения в российские школы скандального учебника по предмету «Семьеведение».
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