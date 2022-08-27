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Полицейские и представители Общественного совета при Управлении МВД России по г. Казани провели мероприятие «Помоги собраться в школу»

Полицейские и представители Общественного совета при Управлении МВД России по г. Казани провели мероприятие «Помоги собраться в школу»

В преддверии Дня знаний казанские полицейские совместно с   представителями Общественного совета при Управлении МВД России по г.

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