Накануне праздника в Галушкинском Доме культуры состоялся концерт: «Жизнь во славу Отечества», посвященный дорогим мужчинам.
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Накануне праздника в Галушкинском Доме культуры состоялся концерт: «Жизнь во славу Отечества», посвященный дорогим мужчинам.