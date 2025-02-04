Враг перебросил "Кракенов" и смотрит в сторону Белгорода: свежие сводки с фронтов от военкоров

Украинские формирования пытаются усилить свои позиции в оккупированной части Курской области за счёт переброски дополнительных резервов, активизировались на Харьковщине и могут атаковать белгородское приграничье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии