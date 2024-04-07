Больше года банда подростков из числа приезжих издевается над жителями посёлка Янино в Ленобласти.
“Не будем портить им жизнь”: юным южанам простили отработку приемов ММА на русских детях вне зала
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Владимир Алсаев
Если власть не наведет порядок то народ сам этим займется. А если власть будет мешать в этом народу то народ займется этой властью.
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1 час.
Валерий Мешалкин
Власть не устраивает свой народ почему то, по этому они приглашают инородцев. Вот только не понятно почему они не требуют от них того что требуют от нас, уважения закона и послушания, уважения интересов других народов. Товарищ Народ РФ, есть в России Закон "О самоуправлении", вот только для того что бы он начал работать нужна инициатива и активность всех, и тогда можно заставить работать правоохранителей, заставить их отчитываться перед сходом граждан, да и господа депутаты всех уровней ставшие нам давно не товарищами должны на встрече с избирателями попотеть за взятые обязательства и ранее данные обещания.
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15 мин.
Олег Поляков
Даже услышав ваши стенания, по этому поводу, он опять скажет, как уже не раз было прилюдно(!):" Вы всё врете!!". Пока ему в нос доказухой не тыкали!! Вот только с бананами он согласился ( теперь попуасы исправно бананы шлют), а, вот за яйцо пришлось опять рожей в доказуху тыкать- не верил, блин. Так, что ему на нас с высокой колокольни! Выход конечно есть, но(!).. от него путиноиды и 90% населения корежит, как сатанистов от креста : все они хотят дерьмо чужими руками убрать. Ну, а, повякать на сайте, это не мешки ворочать.
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14 мин.
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