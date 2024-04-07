“Не будем портить им жизнь”: юным южанам простили отработку приемов ММА на русских детях вне зала

Владимир Алсаев Если власть не наведет порядок то народ сам этим займется. А если власть будет мешать в этом народу то народ займется этой властью.

Валерий Мешалкин Власть не устраивает свой народ почему то, по этому они приглашают инородцев. Вот только не понятно почему они не требуют от них того что требуют от нас, уважения закона и послушания, уважения интересов других народов. Товарищ Народ РФ, есть в России Закон "О самоуправлении", вот только для того что бы он начал работать нужна инициатива и активность всех, и тогда можно заставить работать правоохранителей, заставить их отчитываться перед сходом граждан, да и господа депутаты всех уровней ставшие нам давно не товарищами должны на встрече с избирателями попотеть за взятые обязательства и ранее данные обещания.