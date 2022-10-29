Журнал «Профиль»

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В ЕС допустили разморозку €300 млрд резервов РФ после начала восстановления Украины

В ЕС допустили разморозку €300 млрд резервов РФ после начала восстановления Украины

Замороженные золотовалютные резервы России объемом €300 млрд можно сохранять в виде гарантии до тех пор, пока РФ не начнет добровольное восстановление Украины, считает европейский комиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс.

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