БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Евгений Сатановский: роль ООН в израильско-палестинском конфликте — подлейшая

Евгений Сатановский: роль ООН в израильско-палестинском конфликте — подлейшая

Политолог рассказал, как развлекаются «голубые каски» и почему нужно повесить Рафаэля Гросси Павел Еськов На фото: миротворцы ООН на границе Израиля (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Евгений Сатановский Власти Израиля проинформировали Организацию объединенных наций, что более миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа, причем сделать это необходимо в течение суток.

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