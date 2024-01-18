ФРС США вряд ли снизит ставку в марте - эксперт

Хотя трейдеры по-прежнему надеются, что Федеральная резервная система США снизит ставки в марте, главный инвестиционный директор Verdence Capital Меган Хорнеман считает, что ставки не будут снижены до второй половины 2024 года.
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