Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил с представителем МККК Мишелем ситуацию в Газе

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с главой Региональной делегации МККК (Международного Комитета Красного Креста) в России и Белоруссии Борисом Мишелем ситуацию в секторе Газа на фоне войны Израиля и ХАМАС.
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