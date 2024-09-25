Пять ключевых привычек для православных: укрепляем веру в повседневной жизни

В нашем быстром мире, полном забот и суеты, легко забыть о том, что действительно важно. Религия, как тихая гавань среди бурного моря жизни, предлагает нам не только правила, но и возможность найти душевный покой.
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