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Дело о поджоге коллекции элитных иномарок передают в суд: ущерб составил 123 миллиона

Дело о поджоге коллекции элитных иномарок передают в суд: ущерб составил 123 миллиона

Разнорабочий окажется на скамье подсудимых за уничтожение десяти дорогих автомобилей. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о поджоге десяти дорогих автомобилей в Заельцовском районе Новосибирска.

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