Дело о поджоге коллекции элитных иномарок передают в суд: ущерб составил 123 миллиона

Разнорабочий окажется на скамье подсудимых за уничтожение десяти дорогих автомобилей. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о поджоге десяти дорогих автомобилей в Заельцовском районе Новосибирска.