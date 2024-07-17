В Нижнем Новгороде задержали экс-начальника тыла транспортной полиции

Громкое задержание в Нижнем Новгороде: ФСБ навестила высокопоставленного полицейского на пенсии.В Нижнем Новгороде задержан начальник тыла транспортной полиции по ПФО, его подозревают в превышении полномочий, сообщает пресс-служба УФСБ региона.
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