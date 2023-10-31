Капремонт школы №220 в Заречном: ход работ оценили Олег Ягов и Алексей Комаров

30 октября первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и министр образования региона Алексей Комаров посетили среднюю школу №220 в Заречном, чтобы оценить текущий прогресс капитального ремонта.
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