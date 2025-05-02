Джордж Рассел: Пятое место – такой себе результат, но поздравляю Антонелли

Джордж Рассел: Пятое место – такой себе результат, но поздравляю АнтонеллиLAT Images / MercedesЛидер Mercedes Джордж Рассел поздравил своего напарника по команде Андреа Кими Антонелли с победой в спринт-квалификации в Майами и признал, что ему самому надо прибавить после пятого места.