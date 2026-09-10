Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

70 подписчиков

Астраханская дельта ждет гарантий от Росводресурсов на осенний сезон

Астраханская дельта ждет гарантий от Росводресурсов на осенний сезон

Низовья Волги подходят к осеннему сезону в условиях хрупкого гидрологического баланса. По расчетам Волжско-Каспийского филиала ВНИРО с 11 августа по 10 сентября средний сброс воды через Волгоградский гидроузел составил 7551 кубометр в секунду, перевыполнив многолетнюю норму на 1765 кубометров.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым