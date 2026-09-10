Астраханская дельта ждет гарантий от Росводресурсов на осенний сезон

Низовья Волги подходят к осеннему сезону в условиях хрупкого гидрологического баланса. По расчетам Волжско-Каспийского филиала ВНИРО с 11 августа по 10 сентября средний сброс воды через Волгоградский гидроузел составил 7551 кубометр в секунду, перевыполнив многолетнюю норму на 1765 кубометров.
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