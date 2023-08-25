"У русских азиатская готовность положить жизнь за царя" - Луценко Большинство солдат российской армии осознают, что защищают интересы своей Родины, и готовы отдать за это жизнь, эта мотивация нам не понятна, – заявил экс-генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в зоне СВО против российских войск капитан запаса Юрий Луценко.