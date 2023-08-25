"У русских азиатская готовность положить жизнь за царя" - Луценко Большинство солдат российской армии осознают, что защищают интересы своей Родины, и готовы отдать за это жизнь, эта мотивация нам не понятна, – заявил экс-генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в зоне СВО против российских войск капитан запаса Юрий Луценко.
"У русских азиатская готовность положить жизнь за царя" - Луценко
Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Тупым, продажным, хохложопым предателям памяти своих дедов и отцов не понять менталитет и мотивации российского солдата!
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6 час.
Ирина
Вот сказали ему, что воюют за Родину, нет, надо всё перевернуть и переиначить - за царя. ДБ (c)
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5 час.
Владимир Алтайцев
Какой идиот составил такой опросник: Испокон веков народы Руси, России, СССР воевали за Родину, а не за "царя".
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4 час.
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