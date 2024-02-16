Завершен демонтаж двух расселенных по реновации домов в Щукине

В этом году на северо-западе столицы в районе Щукино завершен демонтаж двух ранее расселенных домов по программе реновации по адресам: 1-й Волоколамский проезд, дом 7, корпуса 1 и 2 На месте сноса организована площадка для строительства нового современного жилья для участников программы.