Сплошные плюсы для России Как удачно совпало: президент России Владимир Путин внес на ратификацию Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую, а гражданин Украины Зеленский заявил, что «КНДР активно включается в войну на стороне РФ».
Северокорейские «ихтамнеты»: названо место, где могут сражаться с ВСУ бойцы из КНДР
Комментарии
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Николай Герасименко
Даже если планы КНДР направить свой "партизанский отряд" на СВО является "уткой" от шароварников, сама по себе эта новость играет исключительно положительную роль в психологической войне с Салорейхом. Пусть ссутся и срутся от страха.
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10 час.
валерий тимофеев
Было бы не плохо посмотреть На северокорейских ихтамнетов в реальном деле! Если они, действительно, в драке одни из лучших, это одно, но, а если это ореол славы надуманый, это другое! Будем смотреть!!
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8 час.
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