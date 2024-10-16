Северокорейские «ихтамнеты»: названо место, где могут сражаться с ВСУ бойцы из КНДР

Даже если планы КНДР направить свой "партизанский отряд" на СВО является "уткой" от шароварников, сама по себе эта новость играет исключительно положительную роль в психологической войне с Салорейхом. Пусть ссутся и срутся от страха.

валерий тимофеев

Было бы не плохо посмотреть На северокорейских ихтамнетов в реальном деле! Если они, действительно, в драке одни из лучших, это одно, но, а если это ореол славы надуманый, это другое! Будем смотреть!!