Суд рассмотрит иск против Роскомнадзора: Фарида Курбангалеева в центре внимания

Таганский суд Москвы 5 июня рассмотрит иск Фариды Курбангалеевой к Роскомнадзору. Бывшая телеведущая, признанная иностранным агентом, обвиняется в призывах к оправданию терроризма и фейках о российской армии.
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