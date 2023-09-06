Офицер Марочко: ВСУ стянули силы, чтобы не допустить прорыва ВС РФ под Купянском

Александр Лагуткин

По логистике, - мостам, виадукам, ж/д узлам, тоннелям нужно было наносить удары ещё полтора года назад. Не знаю, какие барыги из нашей пятой колонны не дают этого делать. Они до сих пор гонят нашу нефть по н/п "Дружба" в Болгарию, где Лукойл её перерабатывает. После этого она заполняет баки бронетехники ВСУ. Расплачиваются за всё это наши мобилизованные мужики на фронте.