Украинские войска стянули дополнительные силы и технику в Харьковскую область, чтобы предотвратить прорыв Вооруженных сил России на Купянском направлении.
Офицер Марочко: ВСУ стянули силы, чтобы не допустить прорыва ВС РФ под Купянском
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VO
Vladimir Orekhov
Вроде самое время наносить превентивные удары по скоплениям врага и по логистике его снабжения... Боже, спаси Россию!
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18 час.
Александр Лагуткин
По логистике, - мостам, виадукам, ж/д узлам, тоннелям нужно было наносить удары ещё полтора года назад. Не знаю, какие барыги из нашей пятой колонны не дают этого делать. Они до сих пор гонят нашу нефть по н/п "Дружба" в Болгарию, где Лукойл её перерабатывает. После этого она заполняет баки бронетехники ВСУ. Расплачиваются за всё это наши мобилизованные мужики на фронте.
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17 час.
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