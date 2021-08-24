Экономика сегодня

291 564 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    "Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что россиянам необходимо разрешить уходить на пенсию в 55 лет, имея при этом в...Омбудсмен Титов п...
  • Виктор Луговой
    Поподробнее бы, если возможно... Кто такой, в т.ч. этнически. Почему понадобилось скрытно проникать на нашу территори...Пытавшегося незак...
  • Viktor Otchenash
    ...«России угрожают, но наша страна это не комментирует, заявляя, что остается надежным поставщиком газа и не ведет с...МИД Украины «зака...

Порошенко считает Зеленского причастным к инциденту с зеленкой в Киеве

Порошенко считает Зеленского причастным к инциденту с зеленкой в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский боится настоящих патриотов больше, чем российского лидера Владимира Путина.

Вернуться к статье
11
Обсудить
testorr
за хулиганство - 5 лет?????????? а за убийства - свобода????? (ЛДНР, Одесса) - так может быть надо было свиноматку потроха просто завалить, а не зеленкой мазать????? Хохлы !!!!! Очнитесь!!!!! Вы живете в виртуальном мире))))

Картина дня

наверх