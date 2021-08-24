Порошенко считает Зеленского причастным к инциденту с зеленкой в Киеве

Экономика сегодняПолитикаПорошенко считает Зеленского причастным к инциденту с зеленкой в КиевеПрезидент Украины Владимир Зеленский боится настоящих патриотов больше, чем российского лидера Владимира Путина.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTtestorrза хулиганство - 5 лет?????????? а за убийства - свобода????? (ЛДНР, Одесса) - так может быть надо было свиноматку потроха просто завалить, а не зеленкой мазать????? Хохлы !!!!! Очнитесь!!!!! Вы живете в виртуальном мире))))Комментировать
Свежие комментарии